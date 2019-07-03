Trabzonspor'da Jose Sosa için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor. Transferde fırtına gibi esen bordo-mavililerde Arjantinli Jose Sosa'nın geleceği merak ediliyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
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Transferde fırtına gibi esen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, takım içerisinde de hareketlilik yaşanıyor...
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İsmi Arjantin ekibi Estudiantes ile anılan Jose Sosa için Bordo-Mavili yönetim kararını verdi.
Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, profesyonelliğinden memnun kaldıkları 33 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Ancak yönetim, oyuncular arasındaki ekonomik dengeyi sağlamak ve mali kriterleri yerine getirmek adına bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa'dan 'feda' demesini isteyecek.
KARARI MERAK EDİLİYOR
Senelik 3.2 milyon Euro'luk ücreti ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan Sosa'ya, yıllık 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.