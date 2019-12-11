Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takımda kalması yönünde ikna çabaları sonuç vermemiş, milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayallerini gerçekleştirme amacıyla Lille'in yolunu tutmuştu. Fakat Yusuf'un formasını giydiği Lille Devler Ligi'ne veda etti. Sezon başında bu yana toplamda 22 forma giyen yıldız futbolcu takımına 1 gol 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Yusuf'tan Trabzonspor'a ise müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
11 Aralık 2019 Çarşamba 19:08
Güncelleme: 11.12.2019 19:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kaldı. Maçın ardından Yusuf Yazıcı topa tutuldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Temmi Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti.
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy attı.
Bu sonuçla Chelsea, Ajax'ın 10 puanla lider girdiği haftada puanını 11'e yükselterek Valinca'nın ardından averajla ikinci sırayı aldı. İngiliz ekibi bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.
Lille ise galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamladı.