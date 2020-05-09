Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yaz transfer sezonu için eksik bölgeler belirlendi. Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması iştah kabartıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...