Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yaz transfer sezonu için eksik bölgeler belirlendi. Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması iştah kabartıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:35 Güncelleme: 09.05.2020 06:35
Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

Karadeniz ekibinde sezon oynanırken John Obi Mikel ile yollar ayrılmıştı. Badou Ndiaye de devre arasında Stoke City'den kiralanmıştı.

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Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor ancak durumu riske atmak istemeyen Trabzonspor birçok futbolcuyla temaslarına devam ediyor.

Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren bordo-mavililer orta sahaya sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

İtalya ve Fransız basını, Fırtına'nın Nampalys Mendy ile ilgilendiğini yazdı. Haberde bordo- mavili kulübün, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için İtalyan ekibi Udinese ile çekiştiği kaydedildi.

Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!

BÜYÜK KAPIŞMA!
Leicester City ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi de peşindeki kulüplerin iştahını artırıyor.

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