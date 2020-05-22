Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Fırtına Sturridge'nin ayrılmasının ardından hücum hattına bir forvet daha almak için girişimlere başladı. Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar ve transfer gelişmeleri...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:45
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başlamıştı.
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Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.
Takım belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.
Corona virüsü nedeniyle verilen arada scout ekibi birçok yıldız ismi takibe almıştı.
Yetenekli ve potansiyelli futbolcuların peşine düşen Trabzonspor, bir yandan da kadroya direkt katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaştı.