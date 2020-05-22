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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yaparken bir yandan yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Fırtına Sturridge'nin ayrılmasının ardından hücum hattına bir forvet daha almak için girişimlere başladı. Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar ve transfer gelişmeleri...

22 Mayıs 2020 Cuma 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





