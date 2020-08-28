Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Bu sezonu Başakşehir'in ardından 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Transfer çalışmalarını titizlikle yöneten bordo-mavililer girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına, tam 6 isim ile kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimler ve son gelişmeler...
28 Ağustos 2020 Cuma 22:54
Güncelleme: 28.08.2020 22:54
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Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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Son olarak Flavio'yu kadrosuna katan bordo-mavililer takıma katmayı planladığı isimler için girişimlerini sıklaştırdı.
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
BAŞKAN AĞAOĞLU'DAN TRANSFER MÜJDESİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu kulübün geleceği, planları ve transfer politikası hakkında konuşurken taraftarlara da önümüzdeki hafta 1-2 yeni transfer yapılacağının müjdesini verdi.