Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Bu sezonu Başakşehir'in ardından 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Transfer çalışmalarını titizlikle yöneten bordo-mavililer girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına, tam 6 isim ile kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimler ve son gelişmeler...
28 Ağustos 2020 Cuma 22:54 Güncelleme: 28.08.2020 22:54
Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Son olarak Flavio'yu kadrosuna katan bordo-mavililer takıma katmayı planladığı isimler için girişimlerini sıklaştırdı.

Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

BAŞKAN AĞAOĞLU'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Ağaoğlu kulübün geleceği, planları ve transfer politikası hakkında konuşurken taraftarlara da önümüzdeki hafta 1-2 yeni transfer yapılacağının müjdesini verdi.

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