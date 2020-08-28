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Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...

Bu sezonu Başakşehir'in ardından 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluğu şansa bırakmak istemiyor. Transfer çalışmalarını titizlikle yöneten bordo-mavililer girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına, tam 6 isim ile kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimler ve son gelişmeler...

28 Ağustos 2020 Cuma 22:54 Güncelleme: 28.08.2020 22:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





