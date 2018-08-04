Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler

    4 Ağustos 2018 Cumartesi, 22:04:54 Güncelleme: 22:18:31
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler
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    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler

    Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Cagliari ile yaptığı özel maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler
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    • 30
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler


    12. dakikada Pereira'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşarak son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün dar açıdan şutunda, kaleci Rafael son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler
    • 3
    • 30
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler

    30. dakikada Onazi'nin uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Rodallega, Pisacane ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 31'inci dakikada Sosa'nın kullandığı penaltıda, kaleci Rafael sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı.

    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler
    • 4
    • 30
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler

    40. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti.

    Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler
    • 5
    • 30
    Trabzonspor - Cagliari maçından görüntüler

    Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

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