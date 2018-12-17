Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü - Galeri - Fotomaç
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Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü
Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasından duydukları üzüntüyü sayfalarına taşıdı.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:39:12
Güncelleme: 12:44:39
Karadeniz Gazetesi'nin ilk sayfasında, "Yazık oldu, böyle bitmemeliydi." başlığı kullanıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gazete, son sayfasında da maç sırasında verilen mücadelenin fotoğraflarını kullanarak, "Fırtına esti, Kartal engelledi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.
Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Beşiktaş'ı değil heyecanı yenemedik." başlığıyla verilen haberde, Trabzonspor'un maçta, son dakikada beraberliği Beşiktaş'a verdiği yazıldı.
Gazetenin son sayfasında ise "Yazık oldu... 90+6'da hüsran yaşadık. Zafer elimizden uçup gitti." ifadesi kullanıldı
Taka Gazetesi'nin, "Kahreden sonuç!" başlığıyla verilen haberde, yaşadıkları üzüntüyü vurguladı.