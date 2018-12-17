Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 puanı kaçırmasından duydukları üzüntüyü sayfalarına taşıdı.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:39:12 Güncelleme: 12:44:39
Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Karadeniz Gazetesi'nin ilk sayfasında, "Yazık oldu, böyle bitmemeliydi." başlığı kullanıldı.

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Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Gazete, son sayfasında da maç sırasında verilen mücadelenin fotoğraflarını kullanarak, "Fırtına esti, Kartal engelledi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Beşiktaş'ı değil heyecanı yenemedik." başlığıyla verilen haberde, Trabzonspor'un maçta, son dakikada beraberliği Beşiktaş'a verdiği yazıldı.

Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Gazetenin son sayfasında ise "Yazık oldu... 90+6'da hüsran yaşadık. Zafer elimizden uçup gitti." ifadesi kullanıldı

Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Taka Gazetesi'nin, "Kahreden sonuç!" başlığıyla verilen haberde, yaşadıkları üzüntüyü vurguladı.

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