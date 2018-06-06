Silva geliyor!
ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERİR / CAN ALTIPARMAK
4 yıldır Caen'de istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Damien Da Silva, tecrübesiyle Trabzon-spor savunmasına güç katar. Fırtına'nın geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar ortada. Fransız stoper, oynadığı tatlı sert futbolun yanı sıra hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
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