Köklü değişim şart

Peki bu alem hâlâ niye böyle? VAR'ı da AVAR'ı da DAVAR'ı da getirseniz bu iş değişmez. Biraz engellersiniz. Hakemlik aleminin kökünü temizlemezseniz bu işi düzeltemezsiniz. Bunu temizlemeye Zekeriya'nın gücü yetmez. Düzgün adamdır, yıllarca karşılıklı oynadık, tanırım. Kirli işlere girmez. Ama bu hakem alemi Zekeriya'yı da maymuna çevirir. Hakem aleminde enteresan gruplar vardır. Şeytanın avukatlığını yapmayayım ama Trabzonspor maçında olan net kırmızı kart ve net penaltı bence yoruma açık değil ve eğer hâlâ 'gri' diyorsanız ve bunun arkasına sığınıp dünkü açıklamayı MHK yapıyorsa sevgili Zekeriya seni de aldatıyorlar. Bırak MHK başkanlığını, sana direkt soruyorum. Sosa'ya yapılan harekette futbolcu olsaydın kırmızı verir miydin, Sörloth'un pozisyonunda penaltıyı verir miydin. Bana net söyler misin. MHK başkanı olarak değil, bir futbolcu olarak Zekeriya. Bazı açıklamaları yaparken futbolun ruhundan uzaklaşıyorsanız bu şunu gösterir; yorganın dışına bir yerleriniz çıkmış ve soğuk alıyorsunuz. Kayseri-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'e yapılan harekete bir defans adamı olarak eğer gri diyorsan o zaman tartışmaya gerek yok. Eğer bu pozisyonda VAR'a gidilmiyorsa yine tartışmaya gerek yok. Aslında bu işte dünyada bir kavga var. VAR olsun mu olmasın mı? Bir grup olsun diyor bir grup ise olmasın. Namuslu insanlar VAR'ı ister; nokta.