Köklü değişim şart
Zeki Uzundurukan: Evet aynen öyle… İşin içine büyük paralar girdikten sonra; futbolumuzdaki kısırdöngü, gizli güçler, masa başı oyunlar vs vs… Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemiyor. Trabzonspor'un elinden kaç şampiyonluk çalındı artık sayamaz olduk! Futbol dünyasının baronları, sistemin çarklarını döndürenler, Trabzonspor'u bir yerden sonra otomatik olarak yarışta devre dışı bırakıyorlar.
Bordo-mavililer bu sezona iyi başladılar, iyi bir kadroları var. Tam zirve hesaplarının yapıldığı anda yine düğmeye basıldı. Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler, Trabzonspor'u iki vahim hata yaparak yaktı! Demek ki Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için önce perde arkasındaki gizli güçleri, sonra da hakemleri yenmesi gerekiyor. Trabzonspor, sahada savaşarak mutlu sona ulaşamaz! Çünkü saha kısmı ile iş bitmiyor. Bir de saha dışı var ki… İşte orada eksik kalıyor Trabzonspor…
Erman Toroğlu: Türkiye'de şike yıllarca yapılmıştır. Şikeyi takım olarak yapamazsınız, yaptıramazsınız. Rakip takım içinden futbolcu alırsınız. Kaleci, stoper ve santrfor. Bunlar etkili yerlerdir. İşi daha sağlam bağlamaya kalkarsanız hakemi alırsınız. En garantisi o. Bu arada yardımcılarının da haklarını yemeyelim. Yıllarca TV'lerde yorumculuk yaparken 'yanların ağırıyor' diye bas bas bağırdım. Öyle bir yerde bayrak kaldırırsınız ya da kaldırmazsınız ki sizin ananız ağlar. O meşhur şike olaylarının olduğu senede Trabzonspor'un hakkı net bir şekilde yenmiştir. Organize şubeye çağrıldığımda ve bana organize şubede TV'lerde gösterilenleri gördükten sonra bunun aksini söylemem saftillik olur. Bunların bir kısmını yazdım, bir kısmını söyledim ama karşımda hep ölü taklidi yaptılar. Rahmetli Hasan Doğan bu alemde baya bir temizlik yaptı. Şimdi söyleyebiliyorum, bunda benim de payım büyüktü. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
Peki bu alem hâlâ niye böyle? VAR'ı da AVAR'ı da DAVAR'ı da getirseniz bu iş değişmez. Biraz engellersiniz. Hakemlik aleminin kökünü temizlemezseniz bu işi düzeltemezsiniz. Bunu temizlemeye Zekeriya'nın gücü yetmez. Düzgün adamdır, yıllarca karşılıklı oynadık, tanırım. Kirli işlere girmez. Ama bu hakem alemi Zekeriya'yı da maymuna çevirir. Hakem aleminde enteresan gruplar vardır. Şeytanın avukatlığını yapmayayım ama Trabzonspor maçında olan net kırmızı kart ve net penaltı bence yoruma açık değil ve eğer hâlâ 'gri' diyorsanız ve bunun arkasına sığınıp dünkü açıklamayı MHK yapıyorsa sevgili Zekeriya seni de aldatıyorlar. Bırak MHK başkanlığını, sana direkt soruyorum. Sosa'ya yapılan harekette futbolcu olsaydın kırmızı verir miydin, Sörloth'un pozisyonunda penaltıyı verir miydin. Bana net söyler misin. MHK başkanı olarak değil, bir futbolcu olarak Zekeriya. Bazı açıklamaları yaparken futbolun ruhundan uzaklaşıyorsanız bu şunu gösterir; yorganın dışına bir yerleriniz çıkmış ve soğuk alıyorsunuz. Kayseri-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'e yapılan harekete bir defans adamı olarak eğer gri diyorsan o zaman tartışmaya gerek yok. Eğer bu pozisyonda VAR'a gidilmiyorsa yine tartışmaya gerek yok. Aslında bu işte dünyada bir kavga var. VAR olsun mu olmasın mı? Bir grup olsun diyor bir grup ise olmasın. Namuslu insanlar VAR'ı ister; nokta.