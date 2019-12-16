Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada bordo-mavili ekip, 3 puanla yoluna devam etmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
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Avrupaserüveni sona eren bordo- mavililer, Süper Lig'e döndü. Trabzonspor bugün Şenol Güneş Stadı'nda Denizlispor'u ağırlayacak.
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Bordo- mavililerin tek hedefi 3 puanı alarak zirve yarışını güçlü şekilde sürdürmek. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor devre sonuna kadar kayıp istemiyor.
Teknik direktör Ünal Karaman da öğrencilerini bu konuda uyararak "Tam konsantre olun. Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu ligde maç kazanmak çok zor. Birbirinize yardım edin" ifadelerini kullandı.
SONUNDA TAM KADRO
Bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman haftalardır sakatlar ve cezalar sebebiyle kadro kurmakta zorlanıyordu.
Buna rağmen zorlu virajları bir bir dönen Trabzonspor'da sakatların önemli bölümü iyileşti, eksik de kalmadı.