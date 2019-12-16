Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada bordo-mavili ekip, 3 puanla yoluna devam etmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

Avrupa serüveni sona eren bordo- mavililer, Süper Lig'e döndü. Trabzonspor bugün Şenol Güneş Stadı'nda Denizlispor'u ağırlayacak.

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Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

Bordo- mavililerin tek hedefi 3 puanı alarak zirve yarışını güçlü şekilde sürdürmek. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor devre sonuna kadar kayıp istemiyor.

Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

Teknik direktör Ünal Karaman da öğrencilerini bu konuda uyararak "Tam konsantre olun. Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu ligde maç kazanmak çok zor. Birbirinize yardım edin" ifadelerini kullandı.

Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

SONUNDA TAM KADRO

Bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman haftalardır sakatlar ve cezalar sebebiyle kadro kurmakta zorlanıyordu.

Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...

Buna rağmen zorlu virajları bir bir dönen Trabzonspor'da sakatların önemli bölümü iyileşti, eksik de kalmadı.

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