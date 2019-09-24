Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk

Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk

2019 yılı Golden Boy ödülü için adaylar belirlendi. 40 futbolcunun yarıştığı ödül için Türkiye'den 1 futbolcu adaylar arasında yer alıyor. Golden Boy ödülü genç yıldız adaylarına verilen bir ödül ve şuanda dünya futboluna damga vuran yıldızlar gençken bu ödülün sahibi olmuştu. Golden Boy ödülünü daha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Paul Pogba, Sterling, ve Martial gibi yıldızlar kazanmıştı. Peki, 2019 ödülü için yarışan 40 oyuncu kim? İşte cevabı...

24 Eylül 2019 Salı 23:23 Güncelleme: 24.09.2019 23:42
Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk
BENOIT BADIASHILE
GALERİ DEVAM EDİYOR
Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk

SAMUEL CHUKWUEZE
Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk
MICHAEL CUISANCE
Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk

ALPHONSO DAVIES
Golden Boy adayları belli oldu! Listede 1 Türk

DELE-BASHIRU
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