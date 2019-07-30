Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Karadeniz Fırtınası, son hazırlık maçında Verona ile 1-1 berabere kaldı.
30 Temmuz 2019 Salı 07:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona ile 1-1 berabere kaldı. İlk sınavında Macaristan ekibi Haladas ile yenişemeyen (0-0) Karadeniz ekibi, Hoffenheim ile 3-3 ve Parma ile de 2-2 kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün ilk devrede genç oyuncularla mücadele eden Fırtına, soyunma odasına Veloso'nun golü ile 1-0 geride gitti. 69'da giren 19 yaşındaki 10 numara Kerem Baykuş skoru belirledi: 1-1
Altyapıdan yetişen Kerem Baykuş golünü attı ve duygu dolu anlar yaşadı. Kampı tamamlayan Karadeniz ekibi yurda döndü. Takım 3 gün izin yapacak.
MAÇTAN NOTLAR Fırtına'nın maçını Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlılar da tribünden takip etti. Bu görüntü sosyal medyayı salladı.
Ünal Karaman dünkü maçta Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Erce, Sosa, Abdülkadir Ömür, Campi ve Yusuf Yazıcı'yı kadroya almadı