Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar? - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Karadeniz Fırtınası, son hazırlık maçında Verona ile 1-1 berabere kaldı.
30 Temmuz 2019 Salı 07:23
Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona ile 1-1 berabere kaldı. İlk sınavında Macaristan ekibi Haladas ile yenişemeyen (0-0) Karadeniz ekibi, Hoffenheim ile 3-3 ve Parma ile de 2-2 kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Dün ilk devrede genç oyuncularla mücadele eden Fırtına, soyunma odasına Veloso'nun golü ile 1-0 geride gitti. 69'da giren 19 yaşındaki 10 numara Kerem Baykuş skoru belirledi: 1-1

Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Altyapıdan yetişen Kerem Baykuş golünü attı ve duygu dolu anlar yaşadı. Kampı tamamlayan Karadeniz ekibi yurda döndü. Takım 3 gün izin yapacak.

Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

MAÇTAN NOTLAR
Fırtına'nın maçını Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlılar da tribünden takip etti. Bu görüntü sosyal medyayı salladı.

Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Ünal Karaman dünkü maçta Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Erce, Sosa, Abdülkadir Ömür, Campi ve Yusuf Yazıcı'yı kadroya almadı

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN