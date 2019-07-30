Gelenek sürdü: 1-1 | Nasıl oynadılar?

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçına hazırlanıyor. Bu güne kadar üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılan Karadeniz Fırtınası, son hazırlık maçında Verona ile 1-1 berabere kaldı.

30 Temmuz 2019 Salı 07:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





