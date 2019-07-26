EKSİKLERİMİZ VAR

Teknik direktör Ünal Karaman maç sonrası iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Bazı eksikleri olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Eksiklerimizi zaten herkes görebiliyor. Resmi müsabakalara kadar hazır hale geleceğiz. Umarım yeni gelecek oyuncular hazır şekilde aramızda katılırlar. Bir de onların adaptasyonları ile zaman kaybetmeyiz. Erken gelselerdi işimiz daha kolaydı" ifadesini kullandı.





