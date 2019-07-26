Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3 berabere kaldı. Maçta hangi oyuncu nasıl oynadı, tüm detaylar haberimizde...
26 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Güncelleme: 26.07.2019 07:31
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı ilk ciddi hazırlık maçında Bundesliga ekibi Hoffenheim karşınında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lik skorla ayrıldı.
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İlk devrede inanılmaz bir pas trafiği ile rakibinin başını döndüren Fırtına, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Parmak ile 2-0 öne geçti.
41, 45 ve 48'de yediğimiz 3 golle yenik duruma düşsek de sonradan giren Yusuf Sarı skoru ilan etti: 3-3. Karadeniz ekibi yarın Parma ile kozlarını paylaşacak.
EKSİKLERİMİZ VAR Teknik direktör Ünal Karaman maç sonrası iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Bazı eksikleri olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Eksiklerimizi zaten herkes görebiliyor. Resmi müsabakalara kadar hazır hale geleceğiz. Umarım yeni gelecek oyuncular hazır şekilde aramızda katılırlar. Bir de onların adaptasyonları ile zaman kaybetmeyiz. Erken gelselerdi işimiz daha kolaydı" ifadesini kullandı.
KİM NASIL OYNADI? CAMPI: İlk maçında doğal olarak uyum sorunu dikkat çekti. Zaman zaman ilk hamlelerde başarılı gibi gözükse de pozisyon hataları da yaptı. Zamana ihtiyacı var gibi.