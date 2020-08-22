Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Trabzonspor'u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig'in en çok gol atan takımı bizdik.