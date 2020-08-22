Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Norveçli yıldız Alexander Sörloth, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden golcü oyuncu, yeni sezon hedefini de açıkladı. İşte detaylar...
Biri Süper Lig'de şampiyon olmak bir diğeri ise Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası'nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun genelinde baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.
Trabzonspor'un hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, "Trabzonspor'a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti.
Trabzonspor'u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig'in en çok gol atan takımı bizdik.