Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Norveçli yıldız Alexander Sörloth, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden golcü oyuncu, yeni sezon hedefini de açıkladı. İşte detaylar...

22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:02
Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth yeni sezon öncesi Trabzonspor'un medya merkezine açıklamalarda bulundu.

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Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Sörloth, "İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezon oldu ama Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Aslında iki hedefimiz vardı.

Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Biri Süper Lig'de şampiyon olmak bir diğeri ise Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası'nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun genelinde baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Trabzonspor'un hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, "Trabzonspor'a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti.

Alexander Sörloth açıkladı! 'Yeni sezondaki hedefim...'

Trabzonspor'u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig'in en çok gol atan takımı bizdik.

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