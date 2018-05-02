"2 hafta sonra yokum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cumartesi oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi basın toplantısı yaptı. 54 yaşındaki hoca, bazı futbolcuların kafalarında soru işaretleri bulunduğunun altını çizerek, "Basında çıkan haberlerden kesinlikle etkileniyorlar. Tek düşünce kalan 3 maç olmalı. Kulüpte maddi sıkıntı var. Bu da takımı kesinlikle etkiliyor.
Çünkü özellikle yabancı arkadaşlarımız buraya para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman etkilenecek. Bu da sahaya yansıyor. Bu sıkıntıları yaşayanların başında ben geliyorum. Geçen hafta öze dönüş dediler, tamam öze dönüş olabilir. Ben de kabul ediyorum. Trabzonspor'un bir değişime gitmesi lazım" diye konuştu.
HİÇ KİMSE BİLEMEZ
Çalımbay kendisiyle ilgili konuların konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı yineleyerek, "Benim burada yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Benim ağzımdan hiçbir zaman 'şu oldu, bu oldu, maddi sıkıntı yaşandı' diye bir şey duyulması mümkün değil. Kim yazıyorsa benimle ilgili yazmasın.
Burak Yılmaz'ın inanılmaz şekilde fedakarlıklar yaptığını da belirten Çalımbay, şöyle konuştu: "Burak tam sağlam bir şekilde oynasaydı, biz bambaşka olurduk. Onun için Burak'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Burak hakikaten her şeyini verdi, zaten sağlam olsaydı gol krallığını da yüzde yüz alıp gitmişti.
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