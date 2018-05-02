"2 hafta sonra yokum"

HİÇ KİMSE BİLEMEZ

Çalımbay kendisiyle ilgili konuların konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı yineleyerek, "Benim burada yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Benim ağzımdan hiçbir zaman 'şu oldu, bu oldu, maddi sıkıntı yaşandı' diye bir şey duyulması mümkün değil. Kim yazıyorsa benimle ilgili yazmasın.