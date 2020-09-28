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Tuncay Şanlı ve Tümer Metin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi
Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakipler, Türk Telekom Stadı'ndaki kritik randevudan golsüz beraberlikle ayrıldı. Türk futbolunun efsane isimleri Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ise zorlu mücadeleyi değerlendirirken, çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte o sözler...
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:43, Güncelleme 28.09.2020 10:20
Tuncay Şanlı ve Tümer Metin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi