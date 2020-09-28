Galeri Süper Lig Tuncay Şanlı ve Tümer Metin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakipler, Türk Telekom Stadı'ndaki kritik randevudan golsüz beraberlikle ayrıldı. Türk futbolunun efsane isimleri Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ise zorlu mücadeleyi değerlendirirken, çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte o sözler...

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

BİZE ULAŞIN