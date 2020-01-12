Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

''BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE BİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK''

Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.



