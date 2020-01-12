Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de tüm ekipler ara transfer çalışmalarına son sürat devam ederken Anderson Talisca'nın ismi ülkemizden birçok takımın gündemine gelmişti. Galatasaray ve Beşiktaş'la ismi anılan yıldız futbolcu için Trabzonspor iddiaları da yüksek sesle konuşulmuştu. Oyuncunun kulübü Talisca'yla ilgili kararını verdi.
12 Ocak 2020 Pazar 22:27
Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi
Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan son haftalarda özellikle Trabzonspor iddialarıyla gündemden düşmeyen Talisca için Çin'den açıklama geldi.
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Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Yıldız futbolcu Guangzhou'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alındı. Kural gereği iki futbolcusunu dışarıda bırakmak zorunda kalan Guangzhou, Talisca'dan vazgeçmedi ve Brezilyalı oyuncuyu kadroya aldı.

Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Teknik Direktör Cannavaro ise Talisca'nın takım için çok önemli olduğunu ve onun yeteneklerinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi.


Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

''BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE BİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK''
Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.


Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

TALISCA'NIN ÇİN PERFORMANSI

Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi
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