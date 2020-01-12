Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de tüm ekipler ara transfer çalışmalarına son sürat devam ederken Anderson Talisca'nın ismi ülkemizden birçok takımın gündemine gelmişti. Galatasaray ve Beşiktaş'la ismi anılan yıldız futbolcu için Trabzonspor iddiaları da yüksek sesle konuşulmuştu. Oyuncunun kulübü Talisca'yla ilgili kararını verdi.
12 Ocak 2020 Pazar 22:27
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Transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan son haftalarda özellikle Trabzonspor iddialarıyla gündemden düşmeyen Talisca için Çin'den açıklama geldi.
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Yıldız futbolcu Guangzhou'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alındı. Kural gereği iki futbolcusunu dışarıda bırakmak zorunda kalan Guangzhou, Talisca'dan vazgeçmedi ve Brezilyalı oyuncuyu kadroya aldı.
Teknik Direktör Cannavaro ise Talisca'nın takım için çok önemli olduğunu ve onun yeteneklerinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi.
''BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE BİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK'' Cannavaro, "Talisca bizim için önemli bir oyuncu. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yeniden form tuttu. Yeteneklerine çok inanıyorum. Bundan sonraki dönemde de bize büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.
TALISCA'NIN ÇİN PERFORMANSI
Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.