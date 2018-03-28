Süper Lig'in yıldızları milli arada parladı

RONALDO, AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ OLMA YOLUNDA

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Mısır'ı yendikleri maçın uzatma dakikalarında kaydettiği iki golle milli takımlarda Avrupa'nın en skorer ismi olma yolunda bir adım daha attı.

Ronaldo 148 maçta 81 gole ulaşarak milli takımlarda Avrupa futbolunun en skoreri Macar Ferenc Puskas'a (84) yaklaştı. Yıldız futbolcu, üç gol daha bulması halinde Puskas'a yetişerek zirveye ortak olacak.