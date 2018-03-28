Süper Lig'in yıldızları milli arada parladı
Babel, Hollanda'nın deplasmanda Portekiz'i 3-0'lık skorla geçtiği mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. Hollanda'ya galibiyeti getiren diğer golleri Memphis Depay ve Virgil van Dijk kaydetti. Quaresma, Portekiz'in Mısır'a karşı 2-1 kazandığı mücadelenin uzatma dakikalarında iki asist yaptı. Portekiz, Muhammed Salah'ın golüne Cristiano Ronaldo'nun attığı kafa golleriyle cevap vererek galibiyete ulaştı.
İkinci karşılaşmada Karadağ'a konuk olan ay-yıldızlılar, genç isimlerinin bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder ile Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'nun golleriyle 2-0 öne geçen milli takım, Mirko Ivanic ve Stefan Mugosa'nın gollerine engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
RONALDO, AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ OLMA YOLUNDA
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Mısır'ı yendikleri maçın uzatma dakikalarında kaydettiği iki golle milli takımlarda Avrupa'nın en skorer ismi olma yolunda bir adım daha attı.
Ronaldo 148 maçta 81 gole ulaşarak milli takımlarda Avrupa futbolunun en skoreri Macar Ferenc Puskas'a (84) yaklaştı. Yıldız futbolcu, üç gol daha bulması halinde Puskas'a yetişerek zirveye ortak olacak.
BREZİLYA, ALMANYA'NIN SERİSİNİ BİTİRDİ
Brezilya Milli Takımı, ev sahipliği yaptığı 2014 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup olduğu Almanya'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.
Kupanın son şampiyonu Almanya'yı Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 mağlup eden Brezilya, rakibinin 22 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
İSVİÇRE'DEN PANAMA'YA 6 GOL
Dünya Kupası'na hazırlanan iki takımın maçında İsviçre, Panama'yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkati çeken skorlardan birine imza attı.
Kupada ilk kez boy gösterecek rakibi karşısında İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber, Josip Drmic ve Fabian Frei kaydetti.
SKRTEL KORKUTTU
Slovakya'nın Tayland ile oynadığı maçta, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, topun yakın mesafeden başına isabet etmesiyle yaşadığı sorun nedeniyle korkuttu. Dili boğazına kaçan 33 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar oyuna döndü. Skrtel ikinci yarıda oyundan çıktı. Skrtel, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.
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