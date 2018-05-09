Süper Lig'in yıldız ismine 6 ay futboldan men

'JAİLTON 6 AY MEN ALABİLİR'

"Oyuncu menajerleri olarak aynı zamanda farklı menajere yetkiler veriyoruz. Brezilyalı arkadaşımdan Jailton için yetkiyi aldım. Ondan sonra Jailton, kendi kafasına göre Türkiye'ye transfer oldu. Gençlerbirliği başkanı sayın Murat Cavcav ile bu konuyu konuştum. Benim derdim oyuncu ile kulüp ile değil. Oyuncu 6 ay men alabilir ya da oynamayabilir açıkçası menajerlik masraflarını faizi ile alma şansım da var. Bu zamana kadar beklememin sebebi Gençlerbirliği takımı halen mücadele ediyor. Fakat avukatıma bildirdim gerekeni yapacaklar artık".