Süper Lig'in en değerli Brezilyalı'sı kim? İşte o liste
Dünya futboluna tarih boyunca sayısız yıldız ismi kazandıran Brezilya, Türkiye'ye de birçok oyuncu ihraç etti. Süper Lig kulüpleri, bu sezon da yine en çok 'Sambacı' futbolcuları tercih etti. Bu sezon 34 Brezilyalı'nın top koşturduğu ligimizde en değerli 15 isim de belli oldu. İşte Süper Lig'de bu sezon itibarıyla forma giyen en değerli 15 Brezilyalı futbolcu... | Son dakika Süper Lig haberleri
01 Kasım 2020 Pazar 10:54, Güncelleme 01.11.2020 10:59
Süper Lig'in en değerli Brezilyalı'sı kim? İşte o liste