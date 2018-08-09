Süper Ligdeki en değerli futbolcular - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Süper Lig'deki en değerli futbolcular

    Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isimleri sizler için derledik.
    9 Ağustos 2018 Perşembe, 11:53:47 Güncelleme: 12:22:23
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
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    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Trezeguet - Kasımpaşa - 4.5 Milyon euro

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    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
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    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Gomis - Galatasaray - 4.5 Milyon euro

    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
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    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Medel - Beşiktaş - 5 Milyon euro

    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
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    • 21
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Emre Akbaba - Alanyaspor - 5.5 Milyon euro

    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
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    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Fernando - Galatasaray - 5.75 Milyon euro

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