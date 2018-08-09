Süper Ligdeki en değerli futbolcular - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isimleri sizler için derledik.
9 Ağustos 2018 Perşembe, 11:53:47
Güncelleme: 12:22:23
Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Trezeguet - Kasımpaşa - 4.5 Milyon euro
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Gomis - Galatasaray - 4.5 Milyon euro
Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Medel - Beşiktaş - 5 Milyon euro
Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Emre Akbaba - Alanyaspor - 5.5 Milyon euro
Süper Lig'deki en değerli futbolcular
Fernando - Galatasaray - 5.75 Milyon euro