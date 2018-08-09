Süper Ligdeki en değerli futbolcular

Süper Lig'deki en değerli futbolcular

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isimleri sizler için derledik.

9 Ağustos 2018 Perşembe, 11:53:47 Güncelleme: 12:22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





