Süper Ligde şaşırtan istatistik! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de şaşırtan istatistik!
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri devam ederken, Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 19:15:21
Güncelleme: 19:17:33
Böylelikle ligde yer alan teknik adamlar içinde yabancı bir isim de kalmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.
Hollandalı çalıştırıcı, geride kalan 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek sadece 9 puan toplayabildi.
Sarı-lacivertli yönetim tarafından Cocu'nun görevine son verilmesiyle de ligde yabancı teknik adam kalmadı.
Önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başına geçecek ismin yerli mi, yabancı mı olacağı ise merak konusu.