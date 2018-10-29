Süper Ligde şaşırtan istatistik! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Süper Lig'de şaşırtan istatistik!

    Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri devam ederken, Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 19:15:21 Güncelleme: 19:17:33
    Süper Ligde şaşırtan istatistik!

    Böylelikle ligde yer alan teknik adamlar içinde yabancı bir isim de kalmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde şaşırtan istatistik!

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.

    Süper Ligde şaşırtan istatistik!

    Hollandalı çalıştırıcı, geride kalan 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek sadece 9 puan toplayabildi.

    Süper Ligde şaşırtan istatistik!

    Sarı-lacivertli yönetim tarafından Cocu'nun görevine son verilmesiyle de ligde yabancı teknik adam kalmadı.

    Süper Ligde şaşırtan istatistik!

    Önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başına geçecek ismin yerli mi, yabancı mı olacağı ise merak konusu.

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