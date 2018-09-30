Süper Ligde iç saha bilet fiyatları!

Süper Lig'de iç saha bilet fiyatları!

Süper Lig kulüplerinin, iç sahadaki en ucuz ve en pahalı bilet fiyatlarını sizin için derledik. Bu akşam (30 Eylül) sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'da, bir çay fiyatına Slimani, Ayew ve Benzia gibi yıldızları izlemek mümkün olacak.

30 Eylül 2018 Pazar, 17:09:10 Güncelleme: 17:13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





