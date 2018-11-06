Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanadığı haftanın en iyi 11'ini derledik
6 Kasım 2018 Salı, 09:59:47
Güncelleme: 10:06:45
Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken Süper Lig'de haftanın 11'inde Fenerbahçe'den iki, Galatasaray'dan ise bir oyuncu yer aldı.
Bifouma ve Halil Akbunar, yaptıkları ikişer asistle haftaya damga vururken Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle de performansıyla göz kamaştırdı.
Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'den bir oyuncu haftanın 11'inde yer bulurken siyah-beyazlı ekipten listeye kimse giremedi.
Trabzonspor ise bir oyuncusunu listeye soktu.