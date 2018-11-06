Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Süper Lig'de haftanın 11'i!

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanadığı haftanın en iyi 11'ini derledik
    6 Kasım 2018 Salı, 09:59:47 Güncelleme: 10:06:45
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde haftanın 11i!

    2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ederken Süper Lig'de haftanın 11'inde Fenerbahçe'den iki, Galatasaray'dan ise bir oyuncu yer aldı.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    Bifouma ve Halil Akbunar, yaptıkları ikişer asistle haftaya damga vururken Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle de performansıyla göz kamaştırdı.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'den bir oyuncu haftanın 11'inde yer bulurken siyah-beyazlı ekipten listeye kimse giremedi.

    Süper Ligde haftanın 11i!

    Trabzonspor ise bir oyuncusunu listeye soktu.

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