Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

Sezon başında 182 transfere 60 milyon Euro ödeyen 18 Süper Lig ekibi beklediği verimi alamadı. Çoğu oyuncusunu kullanamayan ekipler finansal darlık içerisinde büyük zarara uğrarken, listenin üst sıralarında 4 büyüklerden bir takım da yer aldı. İşte o rapor ve tüm detayları...

6 Ocak 2020 Pazartesi 09:15 Güncelleme: 06.01.2020 09:15
Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan transferlerin 99'u, yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamazken, yaptığı 8 transfere ortalama 491 dakika süre veren Göztepe en çok hayal kırıklığı yaşayan takım oldu. Kasımpaşa yenilerini kullanmada zirveye çıktı ama bu da sonuca yansımadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

61 FUTBOLCU 17 HAFTANIN SADECE 4'ÜNDE ŞANS BULDU

Ekiplerin transfer ettiği futbolcuların 61'i 360 dakika bile sahada kalamadı. Dört maçın altında ligde süre alan bu oyuncular için milyonlarca lira maaş ve transfer bedeli ödenirken, 1000 dakikanın üzerine çıkabilen futbolcuların sayısı ise 53'te kaldı. 182 transferin sadece yüzde 29,1'i 1000 dakika barajına ulaşabildi.

Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI GÖZTEPE'DE

Yaz transfer döneminde 182 transfere 60 milyon Euro ödeyen 18 Süper Lig ekibi, tam anlamıyla karavana attı. Yapılan transferlerin 99'u yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamadı. Göztepe transfer ettiği 8 oyuncusundan sadece 491 dakika faydalanarak en büyük hayal kırıklığını yaşadı.

Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

Ege ekibini 12 transferini sadece 493 dakika oynatabilen Galatasaray takip etti. Transferlerine en fazla forma şansı veren takım Kasımpaşa oldu ancak onlar da bunu sonuca yansıtamadı. Başarısız geçen ilk yarının ardından tam 8 isimle yollarını ayırma kararı alarak dikkat çekti.

Süper Lig'de büyük şok! 60 milyon Euro'luk zarar

Galatasaray'da sezon başı kadroya dahil edilen 12 futbolcu ortalama 493 dakika sahada kalabildi. Oyuncular neredeyse 17 maçın 5'inde ancak 90 dakika süre alabilirken, Nzonzi ligin bitmesine iki hafta kala kadro dışı bırakıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN