Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'i

Süper Lig'de 16. hafta sona ererken haftanın en iyi 11'i de belli oldu. Haftaya damgasını vuran takımlar 11'e ikişer oyuncu sokmayı başaran Sivasspor ve Kasımpaşa oldu.

18 Aralık 2018 Salı, 10:17:12 Güncelleme: 10:31:06
Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i

TRABZONSPOR - Uğurcan Çakır

Kurtarış: 7
Kurtarış: %78

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i

KASIMPAŞA - Strahil Popov

Topla buluşma: 87
İsabetli orta: 6
Asist: 1
İsabetli pas: %88,2

Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i

DEMİR GRUP SİVASSPOR - David Braz

Gole kapama: 1
Kazandığı hava topu: 6
Uzaklaştırma: 3
Kazandığı ikili mücadele: 11

Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i

BEŞİKTAŞ - Domagoj Vida

Kazandığı ikili mücadele: 11
İsabetli pas: %94.1
Pas arası: 3
Uzaklaştırma: 6

Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i

BURSASPOR - Umut Meraş

Topla buluşma: 79
İsabetli pas: %90.9
Kazandığı ikili mücadele: 9
Top çalma: 3

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