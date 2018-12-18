Süper Ligde 16. haftanın en iyi 11i - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de 16. haftanın en iyi 11'i
Süper Lig'de 16. hafta sona ererken haftanın en iyi 11'i de belli oldu. Haftaya damgasını vuran takımlar 11'e ikişer oyuncu sokmayı başaran Sivasspor ve Kasımpaşa oldu.
18 Aralık 2018 Salı, 10:17:12
Güncelleme: 10:31:06
TRABZONSPOR - Uğurcan Çakır
Kurtarış: 7
Kurtarış: %78
GALERİ DEVAM EDİYOR
KASIMPAŞA - Strahil Popov
Topla buluşma: 87
İsabetli orta: 6
Asist: 1
İsabetli pas: %88,2
DEMİR GRUP SİVASSPOR - David Braz
Gole kapama: 1
Kazandığı hava topu: 6
Uzaklaştırma: 3
Kazandığı ikili mücadele: 11
BEŞİKTAŞ - Domagoj Vida
Kazandığı ikili mücadele: 11
İsabetli pas: %94.1
Pas arası: 3
Uzaklaştırma: 6
BURSASPOR - Umut Meraş
Topla buluşma: 79
İsabetli pas: %90.9
Kazandığı ikili mücadele: 9
Top çalma: 3