Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor sahsaında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Fernando'nun attığı gol damga vurdu. Fernando karşılaşmanın 35. saniyesinde topu ağlara gönderdi.
28 Eylül 2019 Cumartesi 17:58 Güncelleme: 28.09.2019 18:07
Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

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Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

Karşılaşmaya Fernando'nun 35. saniyesinde attığı gol damga vurdu.

Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Fernando yerden sert vurdu ve Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golün sahibi oldu.

Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

İŞTE SÜPER LİG'DE EN ERKEN ATILAN GOLLER:

Ahmet Dursun - Kocaelispor: 22. Saniye

Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

James Troisi - Gençlerbirliği: 22. Saniye

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