Sivasspor Fernando'dan Süper Lig'i sallayan gol

Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor sahsaında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Fernando'nun attığı gol damga vurdu. Fernando karşılaşmanın 35. saniyesinde topu ağlara gönderdi.
28 Eylül 2019 Cumartesi 17:58
Güncelleme: 28.09.2019 18:07
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Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
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Karşılaşmaya Fernando'nun 35. saniyesinde attığı gol damga vurdu.
Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Fernando yerden sert vurdu ve Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golün sahibi oldu.