HaberlerGaleriRıdvan Dilmen'den bomba açıklama! "Muhtemelen sezonu kapatacaklar"
Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama! "Muhtemelen sezonu kapatacaklar"
Corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, o organizasyon için, "Özerk olarak kararı alıyoruz diyorlar, yarın da açıklayacaklar ve muhtemelen sezonu kapatacaklar" dedi.
10 Mayıs 2020 Pazar 22:59
Güncelleme: 10.05.2020 22:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI"
"Biz açıkçası bu durumdan da çıkacağız. Biz burada bir itiraf yapmalıyız. Programı önceki günlerde olduğu gibi saat 14:00 civarında çektik ancak akşam saatlerinde TFF bir açıklama yaptı."
"Şimdi bizim içeriğimiz haksızlık olurdu o nedenle programı canlı yaptık. Tabii bu daha önce görülmemiş bir durum. TFF başkanı Nihat Özdemir bence bu açıklamayı daha önce yapmalıydı"
"Rıza Çalımbay ile aynı evde yaşarken o farklı idmandan ben farklı idmandan gelirdim ama Ortaköy'de çocukları top oynarken gördüğümüz zaman aralarına girerdik yani futbol böyle bir şey."
"Biz şuan kolay kolay görülmeyen bir virüs ile karşı karşıya kaldık. Bazen her şey durumda bir hayır vardır, annelerimizin ya da komşularımızın kıymetini anladık"