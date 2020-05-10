Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama! "Muhtemelen sezonu kapatacaklar"

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI"

"Biz açıkçası bu durumdan da çıkacağız. Biz burada bir itiraf yapmalıyız. Programı önceki günlerde olduğu gibi saat 14:00 civarında çektik ancak akşam saatlerinde TFF bir açıklama yaptı."