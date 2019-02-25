Rıdvan Dilmen: Galatasaray ve şampiyonluk...

"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

"Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede... Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey."