Rıdvan Dilmen: Galatasaray ve şampiyonluk...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, uzatmalarda Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun golüyle 3 puana ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını yorumladı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 09:05
Güncelleme: 25.02.2019 09:08
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 2 maç oynandı. Medipol Başakşehir, evinde Bursaspor'u 3-0 mağlup ederken, Galatasaray ise Akhisarspor engelini tek golle aştı. İki kritik maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de çarpıcı tespitlerde bulundu.
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"İKLİM FARKINI GÖREBİLİYORUZ" "İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görebiliyoruz. Tabii Galatasaray'ın aldığı tedbir de var. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem, orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı'nda maçı yorumlamak bile zordu."
"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM" "Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede... Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey."
"Ben Başakşehir maçını oynatmazdım. 'Biz ne sahalarda oynadık' diyorlar ya, o doğru değildi, keşke oynatmasalardı. Kötüden örnek olmaz. Başakşehir zemini her türlü futbolcu sahası için tehlikeli. Başakşehir kollanıyor algısı altında ezildiler ve maçı oynattılar."
"AKHİSARSPOR SADECE BÜYÜKLERLE OYNASA..." "Son sırada bulunan Akhisarspor, play-off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu sezon şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen maça ortak olmayı başardılar."