Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig'de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüpler belli oldu.