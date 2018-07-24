Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig'in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.
24 Temmuz 2018 Salı, 15:05:50
Güncelleme: 15:20:33
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Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig'de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüpler belli oldu.
Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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Kasımpaşa: 13 bin 248
Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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MKE Ankaragücü: 25 bin 513
Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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BB Erzurumspor: 29 bin 410
Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp