Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig'in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.
    24 Temmuz 2018 Salı, 15:05:50 Güncelleme: 15:20:33
    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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    • 19
    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig'de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüpler belli oldu.

    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    Kasımpaşa: 13 bin 248

    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    MKE Ankaragücü: 25 bin 513

    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    BB Erzurumspor: 29 bin 410

    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp
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    Passolig satışları açıklandı! İşte en çok satış yapan kulüp

    Akhisarspor: 32 bin 418

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