Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    Spor Toto Süper Lig'de Passoli Kart satış rakamlarında son durum belli oldu. Passolig Kart'ın geçtiğimiz sezon 1 milyona yakın yeni üye kazandığı ve toplam abone sayısının 4 milyonu geçtiği belirtildi. İşte Süper Lig takımlarının satış rakamları...
    12 Eylül 2018 Çarşamba, 11:23:15 Güncelleme: 10:06:55
    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Lig'de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray zirvede bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    Kasımpaşa: 14 bin 739

    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    MKE Ankaragücü: 33 bin 540

    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    Akhisarspor: 35 bin 878

    Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı

    Aytemiz Alanyaspor: 35 bin 976

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