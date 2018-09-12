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Passolig satışları açıklandı! G.Saray ezeli rakiplerini solladı
Spor Toto Süper Lig'de Passoli Kart satış rakamlarında son durum belli oldu. Passolig Kart'ın geçtiğimiz sezon 1 milyona yakın yeni üye kazandığı ve toplam abone sayısının 4 milyonu geçtiği belirtildi. İşte Süper Lig takımlarının satış rakamları...
12 Eylül 2018 Çarşamba, 11:23:15 Güncelleme: 10:06:55
Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Lig'de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray zirvede bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:
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