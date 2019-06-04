Olcay Şahan'da flaş gelişme! Anlaşma tamam

Sezonun bitmesiyle transferde hareketlilik de arttı. Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve ayrıldığını açıklayan Olcay Şahan'da flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun yeni rotası resmi imza sonrası belli olacak. Ön anlaşmanın yapıldığı bu transferin detayları şöyle;
4 Haziran 2019 Salı 14:47
Güncelleme: 04.06.2019 15:20
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Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto Süper Lig ekipleri, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor.
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Bu kapsamda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren temsilciler, ligde başarı için kıyasıya bir yarış içerisinde.
Fırtına ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Olcay Şahan da Süper Lig ekiplerinin iştahını kabartan oyuncuların başında geliyor.
32 yaşındaki futbolcunun bedelsiz oluşu zaten borç batağında olan kulüpler için de piyango niteliğinde.
Birçok Süper Lig ekibinden resmen teklif alan Olcay son kararını verdi.