Olcay Şahan'da flaş gelişme! Anlaşma tamam

Sezonun bitmesiyle transferde hareketlilik de arttı. Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve ayrıldığını açıklayan Olcay Şahan'da flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun yeni rotası resmi imza sonrası belli olacak. Ön anlaşmanın yapıldığı bu transferin detayları şöyle;

4 Haziran 2019 Salı 14:47 Güncelleme: 04.06.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





