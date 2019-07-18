MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!
"ŞAİBELİ OLDUĞUNUN BEYANIDIR"
MHK'nın Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakması bir anlamda geçen senenin şaibeli olduğunun resmen beyanıdır. Tamam kabul ediyorum. Özellikle Serkan Çınar bana göre Rizespor-Galatasaray maçında çok ciddi masum olmayan yanlışlar yaptı. Bülent Yıldırım'ı ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beğenmedim ama öylesine kariyeri olan hakemi yok etmek doğru değil.
"KARAR G.SARAY'IN ALEYHİNEDİR"
Bu karar istikbalde Galatasaray'ın aleyhine bir durumdur. Aslında MHK iki hakemin kafasını kopararak şu mesajı verdi: "Geçen yılki şampiyonluk şaibelidir, ey hakemler bu sene düzgün davranın." Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Karar hakemler tarafından şöyle de algılanabilir; "Önümüzdeki yıl Galatasaray lehine hata yapan hakemi tasfiye ederim."
"LİSTEDE KALMALILARDI"
Şahsi görüşüm şöyle yapılmalıydı; her iki hakem de listede kalıp, özellikle Serkan Çınar'a maç verilmezdi. Ama Bülent Yıldırım gibi Türk futbolunun çok önemli yüklerini taşımış bir hakemin birden tasfiye edilmesi doğru değil. O da listede kalıp zaman zaman maçlar verilerek kamuoyu önüne atılmayabilirdi.
"BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK"
Yeni MHK'nın başarılı olma şansı yok. Yeni MHK torpille kurulmuş, araya adamlar koyarak koltuklar kapılmış, hakemlikten hiç anlamayan eski futbolcu Zekeriya Alp'in egolarıyla kurulmuş manasız ve zararlı bir MHK'dir. Haftalar ilerledikçe göreceksiniz bu MHK sokağa çıkamayacak. Zekeriya Alp, koltuk uğruna tuhaf adamları listesine aldı. Bu adamlarla Türk hakemliğinde arpa boyu yol ilerlenemez.