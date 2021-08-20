Galeri Süper Lig Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Son dakika Kayserispor Adana Demirspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirspor'un yıldızı Belhanda arasında gerginlik yaşandı. Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında gergin anlar yaşandı.

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Kayseri Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik meydana geldi.

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Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İTİRAZI

Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

BALOTELLI ARAYA GİRDİ

Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.

Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!

Yaşananların ardından teknik direktör Hikmet Karaman sarı kart gördü.

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