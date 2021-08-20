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Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!
Son dakika Kayserispor Adana Demirspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirspor'un yıldızı Belhanda arasında gerginlik yaşandı. Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.
Giriş Tarihi: 20.08.2021 21:54 , Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 22:02
Kayserispor Adana Demirspor maçında Hikmet Karaman ile Belhanda arasında gerginlik!