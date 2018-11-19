Kasımpaşalı Diagne Messi ve Ronaldoyu solladı!

Sezona 13'te 13 yaparak başlayan PSG, attığı 45 golle, Avrupa'nın en önemli 5 liginde en fazla ağları sarsan takım olarak zirvede yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla, en çok gol atan takımlar olarak öne çıkıyor. Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, bu sezon attığı 12 golle Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüleri geride bıraktı.