Kasımpaşalı Diagne Messi ve Ronaldoyu solladı!

Sezona 13'te 13 yaparak başlayan PSG, attığı 45 golle, Avrupa'nın en önemli 5 liginde en fazla ağları sarsan takım olarak zirvede yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla, en çok gol atan takımlar olarak öne çıkıyor. Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, bu sezon attığı 12 golle Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüleri geride bıraktı.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 19:58:51
Güncelleme: 20:02:14
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Yeşil sahalarda bu sezon rakip ağlara en fazla gol atan takımlar arasında Paris Saint-Germain ile Manchester City başı çekiyor.
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Avrupa'nın en önemli 5 ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek hücum güçleriyle defans oyuncularının korkulu rüyası haline gelen takımlar yer alıyor.
İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 takımları arasında rakip ağlara en fazla golü, Fransa temsilcisi PSG attı.
PSG'DEN 13 MAÇTA 45 GOL
Sezona 13'te 13 yaparak başlayıp, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde sezona en iyi başlayan kulüp unvanını ele geçiren Fransa temsilcisi PSG, maç başı 3,46 gol ortalamasıyla rakip fileleri 45 kez havalandırarak, bu alanda da zirvenin sahibi oldu.
PSG'nin ardından ligde en çok gol atan takımlar arasında İngiltere'den Manchester City (36), La Liga'dan Barcelona (34), Almanya'dan Borussia Dortmund (33) yer aldı.