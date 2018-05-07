İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY-FENERBAHÇE

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki üçlü averaj hesabında ise durum şu: Avantaj Başakşehir'de. Fenerbahçe bu iki rakibiyle maçlarını bitirdi ve 5 puanı var. 6 puan ise Başakşehir'in cebinde. Galatasaray ise Fenerbahçe gibi 5 puan çıkarabildi... Bu durumda da mutlu son Başakşehir'in...

