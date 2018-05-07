İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri
Lider Galatasaray, takipçileri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe... Zirve mücadelesindeki heyecan nefes kesiyor. Avrupa'da şampiyonlar şimdiden belli olurken, Süper Lig'in üstünde mücadele kıran kırana sürüyor… Mevcut puan durumuyla birlikte averaj hesapları da masaya yatırıldı. İşte tüm averaj ihtimalleri:
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY-FENERBAHÇE
Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki üçlü averaj hesabında ise durum şu: Avantaj Başakşehir'de. Fenerbahçe bu iki rakibiyle maçlarını bitirdi ve 5 puanı var. 6 puan ise Başakşehir'in cebinde. Galatasaray ise Fenerbahçe gibi 5 puan çıkarabildi... Bu durumda da mutlu son Başakşehir'in...
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