İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı. İlk 5 haftanın sonunda yenilgisiz yoluna devam eden Ayetmiz Alanyaspor 13 puanla zirvede yerini korurken, 10 puanlı Fenerbahçe onu takip ediyor. 3. sırada ise ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep bulunuyor. Süper Lig'de 6. hafta ilk yarının belki de en zorlu mücadelelerine sahne olacak hafta olarak göze çarpıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından Pazar günü Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev mücadeleler öncesi Süper Lig'in cezalı ve sakat isimlerini sizler için derledik.