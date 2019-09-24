İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı. İlk 5 haftanın sonunda yenilgisiz yoluna devam eden Ayetmiz Alanyaspor 13 puanla zirvede yerini korurken, 10 puanlı Fenerbahçe onu takip ediyor. 3. sırada ise ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep bulunuyor. Süper Lig'de 6. hafta ilk yarının belki de en zorlu mücadelelerine sahne olacak hafta olarak göze çarpıyor. Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından Pazar günü Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev mücadeleler öncesi Süper Lig'in cezalı ve sakat isimlerini sizler için derledik.

24 Eylül 2019 Salı 20:00
İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak.

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İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

6. hafta aynı zamanda Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş derbilerine sahne olacak.

İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu iki dev mücadele öncesi Süper Lig'in sakat ve cezalı rapoarlarını sizler için derledik.

İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

ÇAYKUR RİZESPOR

İşte Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar!

MOSTAPHA EL KABIR - Ayak Bileğinde Kırık

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