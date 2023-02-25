Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 33. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 33. hafta)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar bu mücadelenin ardından 2 maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerlaşti. Günün bir başka kritik maçında ise Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Adana Demirspor sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte bu maçların ardından ligde oluşan güncel puan durumu...