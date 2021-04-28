Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 38. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 38. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında heyecan oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmalarda Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Göztepe deplasmanından 1-1'lik skorla döndü. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise lig sonuncusu Denizlispor'u 6-3'lük skorla devirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi. Lider Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte oynanan karşılaşmaların ardından güncel puan durumu...