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29 Eylül 2019, Pazar
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bordo-mavili ekip 4-1 kazandı ve 9 puanla 4. sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
29 Eylül 2019 Pazar 21:09 Güncelleme: 29.09.2019 21:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Bordo-mavililer 31. dakikada Dorukhan Toköz (K.K) ve 42. dakikada Jose Sosa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

64. dakikada Fırtına, Sörloth'un kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, Beşiktaş'ta Güven Yalçın 79. dakikada farkı 2'ye indirdi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Dakikalar 88'i gösterirken Trabzonspor'da Nwakaeme durumu 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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