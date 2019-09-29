Süper Lig'in 6. haftasında Akyazı Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bordo-mavili ekip 4-1 kazandı ve 9 puanla 4. sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
29 Eylül 2019 Pazar 21:09
Güncelleme: 29.09.2019 21:09
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
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Bordo-mavililer 31. dakikada Dorukhan Toköz (K.K) ve 42. dakikada Jose Sosa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
64. dakikada Fırtına, Sörloth'un kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, Beşiktaş'ta Güven Yalçın 79. dakikada farkı 2'ye indirdi.
Dakikalar 88'i gösterirken Trabzonspor'da Nwakaeme durumu 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.