İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta kapanış karşılaşmalarında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Sivasspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:34 Güncelleme: 23.09.2019 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





