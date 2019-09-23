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23 Eylül 2019, Pazartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta kapanış karşılaşmalarında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Sivasspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:34 Güncelleme: 23.09.2019 22:39
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 5. haftasında perde Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla kapandı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Vodafone Park'ta dev maçta Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1 puanı dakika 84'te Burak Yılmaz'ın attığı golle kurtardı. Deplasman ekibinin golü ise 54. dakikada Crivelli'den geldi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor, Trabzonspor'u 90 6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Fernando ve Uğur Çiftçi kaydederken, konuk ekibin tek golü Avdijaj'dan geldi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri Zanka ve Muriç'ten gelirken, deplasman ekibinin tek golünü Orgill kaydetti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

BtcTurk YeniMalatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, son dakikalarda Guilherme'nin ayağından yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasman ekibinin tek golünü Jean Micheal seri attı.

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