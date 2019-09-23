Süper Lig'de 5. hafta kapanış karşılaşmalarında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Sivasspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:34
Güncelleme: 23.09.2019 22:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 5. haftasında perde Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla kapandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vodafone Park'ta dev maçta Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1 puanı dakika 84'te Burak Yılmaz'ın attığı golle kurtardı. Deplasman ekibinin golü ise 54. dakikada Crivelli'den geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor, Trabzonspor'u 90 6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Fernando ve Uğur Çiftçi kaydederken, konuk ekibin tek golü Avdijaj'dan geldi.
Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri Zanka ve Muriç'ten gelirken, deplasman ekibinin tek golünü Orgill kaydetti.
BtcTurk YeniMalatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, son dakikalarda Guilherme'nin ayağından yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasman ekibinin tek golünü Jean Micheal seri attı.