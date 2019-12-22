İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçından kareler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. İşte dev mücadeleden kareler!
22 Aralık 2019 Pazar 19:57
Güncelleme: 22.12.2019 21:08
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
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İlk 45 dakikası tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giren taraf oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Kruse ve Ozan Tufan kaydederken, konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 45+5. dakikada Atiba'nın ayağından geldi. Atiba'nın golü sonrası Cüneyt Çakır topu alarak santraya izin vermedi ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki tek golü ise Fenerbahçe adın Muriç atarken karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.