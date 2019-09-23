İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, mücadeleden 3 puan almak istiyor. Karşılaşma öncesi ilke 11'ler de belli oldu.
23 Eylül 2019 Pazartesi 18:48
Güncelleme: 23.09.2019 19:09
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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
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Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.
Medipol Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını 4-0 kaybetti.
İSTATİSTİKLER AYNI Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar.