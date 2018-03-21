İstatistiklere göre şampiyon...
Kalan 8 haftaya Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde girdi. Medipol Başakşehir ise Beşiktaş'a 3 puan, Fenerbahçe'ye ise 5 puan fark atmayı başardı. Şampiyonun kim olacağının tartışılmaya başladığı bu haftalarda takımların ilk devrede son 8 haftada nasıl performans gösterdiklerini sizler için derledik.
Galatasaray: Süper Lig'de şu anda şampiyonluk yolunda en avantajlı takım olarak gözüken Sarı-Kırmızılılar, ilk devrede son 8 haftada 12 puan toplarken bu puanların tamamını evinde 4'te 4 yaparak kazandı. Aslan deplasmanda ise hiç puan alamayarak tarihinin en kötü sezon ortası kapanışlarından birine imza attı.
Medipol Başakşehir: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 1 puan arkasında kalan Medipol Başakşehir, ilk devrede son 8 haftada 19 puan toplayarak müthiş bir performansa imza attı. Evinde 4'te 4 yapan Turuncu-Lacivertliler, deplasmanda ise Kayserispor ile yenişemedi. Başakşehir tek mağlubiyetini ise Sivasspor deplasmanında aldı.
Beşiktaş: Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetle ağır yara alan Siyah-Beyazlılar, son 8 haftaya 3. sırada giriyor. Galatasaray'ın 4, Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde yer alıyor. İlk devrenin son 8 haftasında 15 puan toplarken, evinde 3 maçta 7 puan deplasmanda ise 5 maçta 8 puan alabildi.
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