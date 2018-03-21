İstatistiklere göre şampiyon...

Galatasaray: Süper Lig'de şu anda şampiyonluk yolunda en avantajlı takım olarak gözüken Sarı-Kırmızılılar, ilk devrede son 8 haftada 12 puan toplarken bu puanların tamamını evinde 4'te 4 yaparak kazandı. Aslan deplasmanda ise hiç puan alamayarak tarihinin en kötü sezon ortası kapanışlarından birine imza attı.