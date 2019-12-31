Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

Başakşehir, bu sezon Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inden daha güçlü olduğunu rakiplerine hissettiriyor sahada. Hem de Edin Visca gibi en önemli yıldızının bu sezon vasata yakın bir futbol ortaya koymasına rağmen. Gelelim Dört Büyükler'e. Büyükler'in, bu kadar önemli yıldızları olmasına rağmen Sivasspor'un gerisinde kalmalarının temel nedeni, teknik direktör problemi. Dört Büyükler'in hocaları, ligin ilk yarısında formsuz bir görüntü ortaya koydu.



