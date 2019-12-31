Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

Süper Lig'in ilk yarısı birbirinden heyecanlı maçlarla sona erdi. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz ligin ilk yarısını değerlendirdi. İşte futbol otoritelerinin birbirinden çarpıcı tespitleri...
31 Aralık 2019 Salı 07:41
Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

Süper Lig'de ilk devre sona erdi. Sizce şampiyonluk yolunda en şanslı takım kim? İkinci yarıda bizi nasıl bir senaryo bekliyor?

UZUNDURUKAN: Uzun yıllar sonra 6 şampiyonluk adayı birden var. Sivasspor, oynadığı şahane futbolla liderliği hak etti. Eğer kadrosundaki oyuncuları, Ocak ayındaki transfer döneminde başka takımlara kaptırmazlarsa lig sonuna kadar şampiyonluğu kovalarlar.

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Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

Çünkü ilk yarıda liderlik koltuğunda oturmanın stresini ve baskısını hiç yaşamadı Sivasspor. Rıza Çalımbay'ın bu başarıda büyük payı var. Başakşehir, Okan Buruk ile bir başka güzel oynuyor.

Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

Başakşehir, bu sezon Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inden daha güçlü olduğunu rakiplerine hissettiriyor sahada. Hem de Edin Visca gibi en önemli yıldızının bu sezon vasata yakın bir futbol ortaya koymasına rağmen. Gelelim Dört Büyükler'e. Büyükler'in, bu kadar önemli yıldızları olmasına rağmen Sivasspor'un gerisinde kalmalarının temel nedeni, teknik direktör problemi. Dört Büyükler'in hocaları, ligin ilk yarısında formsuz bir görüntü ortaya koydu.

Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

İkinci yarıda en büyük çıkışı Galatasaray'dan bekliyorum. İlk kez 'Şu takım şampiyon olur' diyemiyorum. Çünkü özellikle Dört Büyükler, istikrarlı futbol oynayamıyor...

Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi

TOROĞLU: İkinci yarı bizi şöyle bir yarış bekliyor: Masa başında savaşanlar, sahada yalnızca futbolu düşünerek savaşanlar. Eğer organize işlerle, twitler atarak, aynı odadan yüzlerce mesajlar atarak, yalnız bir takım için değil iki-üç takım için aynı odadan yayın yaparak mücadele edenlerle yalnız sahada savaşanların bir kavgası olacak ikinci yarı. Federasyon ortada durursa 3 büyüklerin şampiyonluk şansı çok az. Yayıncı kuruluş 'Ben para kazanamıyorum büyükler devrede olsun' derse ve TFF de buna çanak tutarsa o zaman şartlar değişir.

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