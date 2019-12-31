Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
Süper Lig'de ilk devre sona erdi. Sizce şampiyonluk yolunda en şanslı takım kim? İkinci yarıda bizi nasıl bir senaryo bekliyor?
UZUNDURUKAN: Uzun yıllar sonra 6 şampiyonluk adayı birden var. Sivasspor, oynadığı şahane futbolla liderliği hak etti. Eğer kadrosundaki oyuncuları, Ocak ayındaki transfer döneminde başka takımlara kaptırmazlarsa lig sonuna kadar şampiyonluğu kovalarlar.
Başakşehir, bu sezon Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inden daha güçlü olduğunu rakiplerine hissettiriyor sahada. Hem de Edin Visca gibi en önemli yıldızının bu sezon vasata yakın bir futbol ortaya koymasına rağmen. Gelelim Dört Büyükler'e. Büyükler'in, bu kadar önemli yıldızları olmasına rağmen Sivasspor'un gerisinde kalmalarının temel nedeni, teknik direktör problemi. Dört Büyükler'in hocaları, ligin ilk yarısında formsuz bir görüntü ortaya koydu.
TOROĞLU: İkinci yarı bizi şöyle bir yarış bekliyor: Masa başında savaşanlar, sahada yalnızca futbolu düşünerek savaşanlar. Eğer organize işlerle, twitler atarak, aynı odadan yüzlerce mesajlar atarak, yalnız bir takım için değil iki-üç takım için aynı odadan yayın yaparak mücadele edenlerle yalnız sahada savaşanların bir kavgası olacak ikinci yarı. Federasyon ortada durursa 3 büyüklerin şampiyonluk şansı çok az. Yayıncı kuruluş 'Ben para kazanamıyorum büyükler devrede olsun' derse ve TFF de buna çanak tutarsa o zaman şartlar değişir.