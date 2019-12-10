Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

UZUNDUKAN: Muslera çok özel bir kaleci... Galatasaray'a geldiği 2011 yılından beri 10'larca maçı tek başına aldı veya çevirdi diyebiliriz. O sadece süper bir kaleci değil. Aynı zamanda sahaların beyefendilik makamının sahibi... Siz bugüne kadar Muslera'nın bir hakemle veya futbolcu ile didiştiğini, kavga ettiğini gördünüz mü?