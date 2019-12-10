Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz gündem değerlendirmesinde bulundu. Futbol otoriteleri Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'dan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Sivasspor'un liderliğinden Beşiktaş'ın satılacağı konuşulan Fulya arazisine kadar bir çok konuda yorumda bulundu. İşte öne çıkan o çarpıcı yorumlar...
10 Aralık 2019 Salı 07:30
Güncelleme: 10.12.2019 07:30
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Siz Muslera'nın bir hakemle veya futbolcu ile didiştiğini, kavga ettiğini gördünüz mü? Muslera hem kaleciliği ile hem de efendi duruşu ile örnek bir profesyonel...
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Muslera Alanya maçında yüzyılın kurtarışlarını yaparak yeni bir başyapıt sundu. Tam 14 kupa kazandı ve Süper Lig'in en iyisi. Türk futbolunda 'Hagi, Alex'ten sonra Muslera da efsane oldu' diyebilir miyiz?
UZUNDUKAN: Muslera çok özel bir kaleci... Galatasaray'a geldiği 2011 yılından beri 10'larca maçı tek başına aldı veya çevirdi diyebiliriz. O sadece süper bir kaleci değil. Aynı zamanda sahaların beyefendilik makamının sahibi... Siz bugüne kadar Muslera'nın bir hakemle veya futbolcu ile didiştiğini, kavga ettiğini gördünüz mü?
Muslera hem kaleciliği ile hem de sahadaki efendi duruşu ile örnek bir profesyonel... Türkiye'ye bir daha Muslera gibi bir kaleci gelmez! Zaten dünyada da Muslera gibi kaleci sayısı da az.
Muslera, heykeli dikilebilecek kadar özel bir oyuncu; aynı zamanda da kitabı yazılacak kadar başarılı ve örnek bir kaleci...