Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:22 Güncelleme: 28.09.2019 19:30
Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Dev derbi öncesi iki ekipten de açıklamalar geldi.

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada "Durumum iyi. Gün geçtikçe daha iyi oluyor."

Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Takımla 3 idmana çıkabildim. Onun öncesinde bireysel çalışmalarımı yaptım. Kendimi iyi hissediyorum tabii ki biraz daha zamana ihtiyacım var. Eski performansıma ulaşacağım."

Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Derbiler her zaman farklıdır. Sezona iyi başladık. Maça iyi hazırlandık."

Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Kendimizi bugün bir adım önde görüyorum. İnşallah taraftarlarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlarız. Güzel bir maç izletiriz."

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