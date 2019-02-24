Dev derbiye saatler kala iki takımın son durumu...
Siyah beyazlılar, ligin ikinci devresinde yükselişe geçerek 5 maçın dördünden galip ayrılmış olmasına rağmen, şampiyonluk yarışındaki rakipleri olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın da aynı performansı göstermesiyle aradaki puan farkını azaltamamıştı. 22. hafta itibariyle Başakşehir'in 9, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, kendisi gibi şiddetle puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'yi yenerek yarışı sürdürmek istiyor.
ŞENOL GÜNEŞ SON KARARI BU AKŞAM VERECEK
Siyah beyazlı takımda hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.
Transferin son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon 10 numara, kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda. Antalyaspor, B.B. Erzurumspor, Bursaspor ve E.Y. Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda.
İdmanlarda Kagawa'lı ve Kagawa'sız farklı kadrolar üzerinde duran Güneş, son tercihine bu akşam yapacağı taktik idmanda karar verecek. Kagawa'nın onbirde olduğu kadroda orta sahayı Atiba ve Dorukhan'dan oluşturan Güneş, bir sürprize imza atarak Dorukhan'ın on numarada oynadığı ve orta sahanın Atiba-Medel'den oluştuğu ikinci seçenek ile Kagawa'nın olmadığı ve Güven'in 10 numara pozisyonunda olduğu 3. seçeneği de denemiş durumda.
Cezası biten Quaresma'yı da sürekli onbirde oynatan tecrübeli teknik adam, sol kanat için de Caner Erkin ve Lens'in olduğu iki seçenek üzerinde duruyor. Defans hattında değişiklik yapmayacak olan Güneş'in geri dörtlüsü Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano şeklinde olurken, santrforda ise yine Burak Yılmaz oynayacak.
Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak şeklinde.
EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE, İÇ SAHADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki ezeli rakip yarın akşam 349. derbi maçına çıkacak.
Geride kalan 348 derbi karşılaşmasında sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan dostluk maçıyla başlayan rekabette, Fenerbahçe'nin 132 galibiyeti bulunurken, 124 maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. 92 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 479 gol atarken, Beşiktaş rakibine 437 golle karşılık verdi.
İki ekip arasında ligde oynanan derbi maçlarda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Ezeli rakipler lig tarihinde de 125 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Taraflar 39 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 138 gol kaydederken, Beşiktaş 137 kez rakip fileleri havalandırdı.