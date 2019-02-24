ŞENOL GÜNEŞ SON KARARI BU AKŞAM VERECEK

Siyah beyazlı takımda hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.

Transferin son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon 10 numara, kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda. Antalyaspor, B.B. Erzurumspor, Bursaspor ve E.Y. Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda.