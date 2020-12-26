Galeri Süper Lig Dev derbide nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Dev derbide nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak... Bir yanda Abdullah Avcı ile çıkışan geçen Fırıtna, diğer yanda liderlik hesapları yapan Aslan... İkisi de bu akşam mutlak kazanmak istiyor. Nefeslerin tutulacağı 90 dakikanın sonunda kimin sevineceği büyük bir merakla bekleniyor. İşte her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Dev derbide nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

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