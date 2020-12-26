Dev derbide nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak... Bir yanda Abdullah Avcı ile çıkışan geçen Fırıtna, diğer yanda liderlik hesapları yapan Aslan... İkisi de bu akşam mutlak kazanmak istiyor. Nefeslerin tutulacağı 90 dakikanın sonunda kimin sevineceği büyük bir merakla bekleniyor. İşte her iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
26 Aralık 2020 Cumartesi 09:25, Güncelleme 26.12.2020 09:28
Dev derbide nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri