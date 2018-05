Bu yaz transferde yerli rüzgarı esecek!

OKAY YOKUŞLU

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren okay Yokuşlu, her geçen sezon performansını artırdı. Trabzon kariyerine ön libero olarak başlayan ancak şu an stoper olarak devam eden Okay, Trabzonspor'dan bu sezon ayrılabilir. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Okay'ın ismi Beşiktaş ile anılıyor.