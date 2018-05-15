Bu yaz transferde yerli rüzgarı esecek!
Süper Lig'de şampiyonluğun belli olmasına sadece 1 maç kaldı. Cumartesi günü oynanacak maçlardan sonra şampiyon belli olacak ve gözler en az şampiyonluk yarışı kadar heyecan içeren transfer yarışına çevrilecek. Özellikle dört büyük takımın taraftarları yeni sezon için takımlarına yapılacak takviyeleri dört gözle bekliyor. İşte bu seneki yaz transfer döneminde çok konuşulacak yerli futbolcular...
VOLKAN DEMİREL
Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Hala sözleşme yenilememiş olan Volkan'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Ospina'yı düşündüğü haberleri çıkmıştı ve bu haberler Volkan ile sözleşme yenileme ihtimalini azaltıyor.
AYTAÇ KARA
Trabzonspor'un eski futbolcusu Aytaç Kara'nın tekrar Trabzonspor'a döneceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Kara, bu sezon ise Yeni Malatyaspor formasıyla 30 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'da 3 sezonda 55 maça çıkan Aytaç, 2 gol atma başarısı göstermişti. Kara'nın güncel piyasa değeri 1,25 milyon Euro.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş'ın bir diğer yüksek bonservis bedeli beklediği isim ise Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş'a geldiği günden beri adı transfer dedikodularına konu olan Oğuzhan'ın bu sene transferi daha yüksek sesle dillendiriliyor. Oğuzhan'ın transferi için en çok konuşulan takım ise Cenk Tosun'un takımı Everton.
EMRE AKBABA
Süper Lig'de bu sezonun flaş ismi Emre Akbaba'nın transfer olacağı yüksek sesle konuşuluyor. Antalyaspor altyapısında yetişen Emre Akbaba, bu takımdan Alanyaspor'a geçti. Oldukça skorer bir sezon geçiren Akbaba, bu sezon 14 gol 7 asistlik performans sergiledi. Akbaba'nın takım arkadaşı Tzavellas, geçtiğimiz günlerde internette yaptığı canlı yayında Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu bildirdi.
OZAN TUFAN
Sezon içerisinde Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Ozan Tufan, uzun haftalar boyunca ilk 18'e bile giremedi. Bu sezon Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ozan'ın yeni takımı hem yurt içinde hem de yurt dışından olabilir. Milli takımdan hoca Fatih Terim'in de Ozan'ı kadrosunda görmek isteyebileceği konuşuluyor.
SERDAR GÜRLER
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerinde çeken Serdar Gürler, attığı gollere rağmen Osmanlıspor'un küme düşmesini engelleyemedi. Takımıyla olan sözleşmesi 2020 yılında bitmesine rağmen, Osmanlıspor'un bir alt ligde düşecek gelirlerinden dolayı, Serdar Gürler'i takımda tutması zor gözüküyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro olan Serdar'ın adı Galatasaray ile anılıyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'un kendi bünyesinden Türk futboluna armağan ettiği bir diğer isim ise Abdülkadir Ömür. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor 11'inde kendine yer bulmakta zorlanmayan Ömür, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Genç isim asıl sıçrayışını bu sezon yaptı ve 11'in değişilmez ismi olduktan sonra 31 maçta görev alıp 3 gol 6 asist yaptı. Abdülkadir'in ismi Liverpool ve Barcelona gibi dünya devleriyle anılıyor.
ZEKİ ÇELİK
İstanbulspor'un başarılı sağ beki Zeki Çelik, geçtiğimiz günlerde "Milli takımda 10 sene sağ bek sorunu yaşatmam" cümlesiyle gündeme gelmişti. Özgüven problemi yaşamayan, 1997 doğumlu genç futbolcunun adı şimdiden Spor Toto Süper Lig ekipleri için geçiyor. Güncel piyasa değeri sadece 700 bin Euro olan Çelik, bu yaz üç büyüklerin yolunu tutabilir.
EMRE TAŞDEMİR
Geçen sezon Bursaspor formasıyla yaptığı çıkışla milli takıma kadar yükselen Emre Taşdemir, aynı sezonun sonlarına doğru şanssız bir sakatlık yaşayarak sezonu kapamıştı. Bu sezon dahi yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan Taşdemir, geçtiğimiz haftaki Trabzonspor maçında 11'de yer aldı fakat çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Emre Taşdemir, bu yaz kendisine yeni bir sayfa açabilir.
MERT HAKAN YANDAŞ
Sivasspor orta sahasının önemli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon gösterdiği performans ile sıçrama yapacak gibi duruyor. Bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Yandaş'ın ismi Medipol Başakşehir ile anılıyor. Yandaş'ın tahmini bonservis bedeli 475 bin Euro.
MUĞDAT ÇELİK
Özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı olan performansları dikkat çeken Muğdat Çelik'in Akhisarspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Adı neredeyse tüm Anadolu kulüpleri ile anılan Muğdat için Fenerbahçe iddiaları da yükses sesle konuşuluyor. A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu da geçtiğimiz günlerde Muğdat için, "Üç büyüklerin hepsinde iyi bir kulübe oyuncusu olabilir. Mesela ben kulübeye baktığımda Yasin'i görmek yerine Muğdat'ı görmeyi tercih ederim." sözlerini kullanmıştı. Muğdat'ın bonservisi elinde olsa da güncel piyasa değeri 500 bin Euro.
AHMET OĞUZ
Küme düşen Gençlerbirliği'nin kaptanı olan Ahmet Oğuz, takımının oynadığı son maçta kısa sürede iki sarı kart görerek oyundan atıldığı için eleştirilmişti. Güncel piyasa değeri 1,3 milyon Euro olan Oğuz'un Gençlerbirliği'nden ayrılması bekleniyor. Ahmet Oğuz'un ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.
OKAY YOKUŞLU
Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren okay Yokuşlu, her geçen sezon performansını artırdı. Trabzon kariyerine ön libero olarak başlayan ancak şu an stoper olarak devam eden Okay, Trabzonspor'dan bu sezon ayrılabilir. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Okay'ın ismi Beşiktaş ile anılıyor.
KUBİLAY KANATSIZKUŞ
Son yıllardaki başarısıyla dikkat çeken Bursaspor altyapısının Bursaspor A takımına son hediyesi Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Bursaspor formasıyla 13 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösterdi. Santrafor mevkiinde görev alan 21 yaşındaki genç oyuncu, geleceğin önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan Kubilay'ın ismi Galatasaray ile anılmıştı.
DENİZ TÜRÜÇ
Kayserispor'daki üçüncü sezonunu geçiren gurbetçi oyuncu, özellikle son iki sezondur çok etkili performanslar sergiliyor. On numara mevkiinde gören alan oyuncu hem gol hem de asist rakamlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonu 11 gol 11 asistle kapatan Türüç, bu sezon ise 9 gol 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon Euro olan Türüç'ün adı Beşiktaş ile anılıyor.
TOLGAY ARSLAN
Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçiren Tolgay, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkat çekti. Bu sene Avrupa takımlarının gözdesi olan Tolgay için Beşiktaş da yüklü bir bonservis bedeli bekliyor. Şampiyonlar ligi gelirinden mahrum kalma ihtimali olan Beşiktaş'ın Tolgay'ın transferine sıcak bakma ihtimali yüksek.
MUSA ÇAĞIRAN
Osmanlıspor'un orta sahası Musa Çağıran, başarılı bir sezon geçirse de takımının düşmesine engel olamadı. Atiba'nın yerine Musa Çağıran ismini düşünen Beşiktaş, bu transferi ciddi bir şekilde düşünüyor. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan Musa'nın Beşiktaş'ın yolunu tutması sürpriz olmayacak.
BURAK YILMAZ
Çin'e transfer olduktan sonra Trabzonspor ile Türkiye'ye dönüş yapan Burak Yılmaz, her ne kadar iyi bir sezon geçirse de Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşuluyor. Bundaki en büyük sebep ise Burak'ın maliyetinin Trabzonspor için ağır gelmesi. Burak Yılmaz'ı Şenol Güneş'in çok istediği biliniyor. Burak için bir diğer alternatif ise Medipol Başakşehir.
YUSUF YAZICI
Trabzonspor altyapısının son harikalarından biri Yusuf Yazıcı. Geçen sezon yaptığı çıkışla tüm bakışları üstüne çeken genç isim, bu sene transferde adı sıkça geçen isimlerden. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olan Yusuf'un satışı, ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor için de nefes alma imkanı sağlayabilir.Yusuf için Milan, Roma, Tottenham gibi takımların ismi geçiyor.
MUSTAFA PEKTEMEK
Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de kiralık geçiren Mustafa Pektemek, bu sezon başında Beşiktaş'a geri döndü. Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Pektemek, sezonda ligdeki ilk golünü son hafta oynanan Osmanlıspor karşısında buldu. Mustafa'nın önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmesi olsa da bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
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