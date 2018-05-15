Bu yaz transferde yerli rüzgarı esecek!

MUĞDAT ÇELİK

Özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı olan performansları dikkat çeken Muğdat Çelik'in Akhisarspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Adı neredeyse tüm Anadolu kulüpleri ile anılan Muğdat için Fenerbahçe iddiaları da yükses sesle konuşuluyor. A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu da geçtiğimiz günlerde Muğdat için, "Üç büyüklerin hepsinde iyi bir kulübe oyuncusu olabilir. Mesela ben kulübeye baktığımda Yasin'i görmek yerine Muğdat'ı görmeyi tercih ederim." sözlerini kullanmıştı. Muğdat'ın bonservisi elinde olsa da güncel piyasa değeri 500 bin Euro.